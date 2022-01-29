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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القوس يكتفي بشخص واحد .. 4 أبراج تقع في الحب بصعوبة

الأبراج
الأبراج

الرومانسية شيء مضحك بالنسبة لبعض الأشخاص، والبعض الآخر يقعون في الحب بسهولة ، ولكن بالنسبة للآخرين، قد يكون من الصعب الوصول إلى مكان يمكنهم فيه بثقة قول الكلمات الرومانسية أو الاعتراف بالحب.

وفي هذا التقرير نستعرض علامات الأبراج الأقل احتمالًا للوقوع في الحب.

1- برج الحوت

نظرًا لأن برج الحوت أكثر علامات الأبراج حساسية وبديهية، فإنه يمكن أن تغمره مشاعرهم بسهولة، لكن لا يزال بإمكان العلامات المائية المتغيرة أن تصنع شركاء استثنائيين في علاقات طويلة الأمد، والحصول على حوت ليقع في حبك هو شيء واحد، والحفاظ على انتباههم وعاطفتهم، على المدى الطويل، يتطلب التزامًا جادًا.

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2- برج الثور 

يُعد برج الثور أحد أكثر علامات الأبراج رومانسية وحسية، ولكن لا تتوقع أن يقوم برج الثور بالخطوة الأولى عندما يتعلق الأمر بالحب، وغالبًا ما يختار مغازلة طويلة مع موضوع عاطفته، وهذا يعني أنه بمجرد أن يوجه برج الثور عقله إلى شيء ما ، يكاد يكون من المستحيل تغييره، وعندما ينخرطون في علاقات، يكونون مخلصين بشكل لا يصدق وثابتين عاطفيًا.

3- برج القوس

لا يعني ذلك أن القوس لا يمكن أن يقع في الحب، فإن كفاحهم هو تركيز كل طاقتهم العاطفية والرومانسية على شخص واحد فقط.

4- برج الجوزاء

تشتهر علامة برج الجوزاء بالازدواجية والسحر، يمكنك أن تجدهم في كثير من الأحيان يتلاعبون بمجموعات الأصدقاء المتعددة، والنشاطات الجانبية ، والهوايات، وربما حتى العشاق، مواعدة برج الجوزاء يمكن أن يكون صعبًا بسبب حاجتهم المستمرة للتحفيز الفكري واللفظي، ويحتاج الجوزاء إلى التأكد من أن أي علاقة يلتزمون بها على المدى الطويل لن تصبح قديمة أو مملة في غضون بضع سنوات.

الأبراج علامات الأبراج برج الحوت برج الثور برج القوس برج الجوزاء

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