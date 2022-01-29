29 يناير.. ما هى نصيحة الأبراج لك؟

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أن مواليد اليوم 29 يناير بانتظار سنة مميزة ومهمة جدا تخدم مصالحك وتقدم لك الكثير من الفرص الايجابية والغنية والحافلة بالتقدم والنجاح سنة مهمة تحضر لك الكثير من المفاجآت والذي تؤكد على خطواتك وجهودك التي ستأخذك الى مراكز عالية من المهارة والشهرة.

مولود اليوم السبت 29 كانون الثاني يناير من برج الدلو



وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن مولودة اليوم من برج الدلو قليلة الانفعال في الحب قليلة الغيرة ترفض الشك فيمن تحب مالم تلمس خيانته ان الطلاق امر سهل على هذه المرأة نظرا لتعدد صداقاتها.



حديثها ينم عن الذكاء واللباقة لكن عيبها البسيط هو تنقلها المستمر من موضوع الى اخر.

تصرفها عموما يتسم بالخجل والتهذيب.



تعتبر الامومة في نظرها مرحلة دقيقة تتطلب التكيف والتضحية لا ريب انها تحب اولادها وترعاهم ولكنها دائما قليلة التعلق بهم.



من الاشياء التي تكرهها في الرجل الغيرة وحب التملك والتبذير.

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 29 يناير ، وفقا لعلم الأرقام.

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام، إذا كنت مولودًا فى يوم 29 يناير فإن ذلك يعنى أنك شخص طموح للغاية، تحاول جاهدا الوصول إلى أهدافك وأحلامك، نادرا ما تيأس؛ لأن مواليد هذا اليوم على قدر من تحمل المسؤولية.

نصيحة: هذا العام مناسب ويحمل لك تغييرا إيجابيا وفى كافة شؤون حياتك لذا عليك أن تحافظ على المثابرة وتحقيق احلامك .

حظك اليوم برج الدلو

على الصعيد المهني: يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الأنظار بعد نيل مشروع لك موافقة أرباب العمل.

على الصعيد العاطفي: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره.

على الصعيد الصحي: قد تتلقى عرضاً او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك العملية.