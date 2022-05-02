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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفي محمد يهنئ جمهور الزمالك والشعب المصري بعيد الفطر

مصطفي محمد
مصطفي محمد

حرص مصطفي محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، وجالاتا سراي التركي ،  علي توجيه التهنئة لجمهور نادي الزمالك بمناسبة عيد الفطر المبارك .


وقام لاعب الفريق الأبيض بنشر صور تجمعه بنجله الصغير ، وتوجيه التهنئة إلي جمهور القلعه البيضاء.

فيما منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري، والمقرر لها يوم 10 مايو الحالي.

وفاز الزمالك على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة يحتل بها صدارة البطولة
 

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