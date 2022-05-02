"معلومات الوزراء":ارتفاع إيرادات السينما العالمية لـ21.3 مليار دولار بعد تراجعها بسبب كورونا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا يتناول تعافي إيرادات السينما العالمية وذلك بعد التراجع الذي أصابها بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقد ارتفع حجم إيرادات شباك التذاكر العالمية من 11.8 مليار دولار في 2020 ليصل إلى 21.3 مليار دولار في 2021.



وقد جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الأولى من حيث إيرادات شباك التذاكر خلال 2021 بنحو 10.9 مليارات دولار، وفي المرتبة الثانية أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنحو 5 مليارات دولار، والولايات المتحدة وكندا في المرتبة الثالثة بنحو 4.5 مليارات دولار.

- وعلى صعيد الدول جاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث حجم إيرادات شباك التذاكر بنحو 7.3 مليارات دولار، واليابان في المرتبة الثانية بنحو 1.5 مليار دولار.