تقرير| كواليس طرد قناة مكملين الإخوانية من تركيا.. ما علاقة مصر؟

أعلنت قناة "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية نقل جميع أعمالها من تركيا، وقالت صحيفة "أحوال" التركية إن ذلك جاء وسط جهود متزايدة من أنقرة لـ"إذابة الجليد" في العلاقات مع مصر.

وقالت القناة الإخوانية أنها ستغادر تركيا وستواصل البث من بلد آخر، وجاء في بيانها "نغتنم هذه الفرصة لنشكر الشعب التركي وقيادته على كرم الضيافة على مدى سنوات عديدة وهو ما يظهر جذورنا المشتركة العميقة التي تتجاوز أي أزمة حالية".

وتسعى تركيا لإعادة العلاقات المقطوعة مع مصر منذ عام 2013 على خلفية دعم أنقرة للجماعة الإرهابية ومناصبة مصر العداء وعدم الاعتراف بثورة 30 يونيو واستقبالها أعداد كبيرة من الإرهابين الإخوان.

لكن في العام الماضي، استأنفت مصر وتركيا الاتصالات الدبلوماسية، وعقدتا جولات من المحادثات الاستكشافية على مستوى نواب وزيري الخارجية في مايو وسبتمبر.

وأمرت تركيا العام الماضي القنوات التلفزيونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ومقرها اسطنبول بوقف هجومها المستمر على مصر بعد سنوات من بث الأكاذيب والتحريض على الإرهاب، في خطوة اعتبرت ملموسة نحو أذابة جليد العلاقات.

ويشار إلى أن هناك قناتين أخرتين تابعتين لجماعة الإخوان الإرهابية وهما "وطن" و"الشرق" تبثان من تركيا.