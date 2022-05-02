عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: التبرعات الوهمية عبر وسائل التواصل جريمة يعاقب عليها القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

ثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين في جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الالكترونية، التقدم بطلب تصريح جمع مال لوزارة التضامن الاجتماعي مع توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي يتم جمعها.

وتابع “البلشي"، لـ"صدى البلد"، أن عمليات النصب والاحتيال في جمع التبرعات تعرض أصحابها للحبس والغرامة وذلك وفقا لما جاءت به المادة 336، والتي نصت على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

ونوه عضو مجلس الشيوخ بأنه يجب أن يكون هناك تحذيرات للمواطنين وتوعية بعمليات الاحتيال التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على أموالهم، عن طريق استثارة عواطفهم  عبر حملات تبرع وهمية.


وتابع أنه بجانب تحذير المواطنين من التعامل مع المحتالين لجمع التبرعات عبر منصات التواصل، يجب أن يكون هناك تعريف بالهيئات والمؤسسات التي تكون مختصة بجمع التبرعات من أجل توجيهها للمستحقين.

وسائل التواصل مجلس الشيوخ وزارة التضامن الاجتماعي صدى البلد مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حافِظ على اللاعبين| عبد الحفيظ لـ موسيماني: أفعالك لا تليق بحجم الأهلي

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

قرار نهائي.. فيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

فيفا يعاقب السنغال بإقامة مباراة دون جمهور و175 ألف فرنك سويسري

ترشيحاتنا

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد .. صور

روسيا تقصف أوديسا الأوكرانية بالصواريخ.. وسقوط قتلى وجرحى

النبراوي يزور النقابة الفرعية بمطروح ويتفقد مصيف المهندسين المعطل منذ 3 سنوات

متى يبدأ صيام الست من شوال 2022 ؟.. بعد 9 ساعات

تراجع كبير في أسعار النفط بعد إجراءات الصين للحد من كورونا

المترو يوزع هدايا داخل عدد من محطات الخط الأول و الثاني.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

الآلاف يؤدون صلاة العيد بالجامع الأزهر.. صور

فيديو

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب.. تعرف عليها

ماذا قال السيسي لأسر الشهداء وأبطال الاختيار 3 في عيد الفطر؟

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ