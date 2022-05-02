زحام على الكورنيش وكوبري قصر النيل في أول أيام العيد.. فيدبو وصور

شهد كورنيش النيل وكوبرى قصر النيل والمراكب النيلية، اليوم الإثنين، زحام كبير احتفالا بأول أيام عيد الفطر المبارك.

ورصدت عدسة صدى البلد، بالفيديو والصور إقبال المواطنين على المراكب النيلية، والزحام على كورنيش النيل وكوبرى قصر النيل.

وشهد كورنيش النيل بمدينة قنا إقبالا كبيرا مساء أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد انتهاء فترة إغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا خلال العامين الماضيين.

تزايد عدد المتوافدين على الكورنيش مع بدء ساعات المساء وانخفاض درجات الحرارة، التى شهدت ارتفاعا نسبيا من بعد صلاة العيد وحتى فترة الظهيرة.

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