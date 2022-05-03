مدير صحة قنا يوجه بنقل أطباء متغيبين عن العمل بمستشفى أبوتشت المركزي|صور

وجه الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بنقل كل من تغيب أو ترك العمل من الأطقم الطبية النوباتجية بمستشفى أبوتشت المركزى، تبين تغيبهم عن النوباتجية المقررة لهم بالمستشفى.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة ، أجراها وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، مساء اليوم الاثنين، بمستشفي أبوتشت المركزى، في أول أيام عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها جابر سيف النصر، مدير التفتيش المالى والإدارى بالمديرية.
و تفقد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، قسم الإستقبال وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، و إلتزام الفريق بمكافحة العدوى، كما تفقد الأجهزة الطبية، و وجه بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المعطل منها.
وتابع تاواضروس، زيارته للمستشفى بتفقد أقسام المستشفى و مراجعة ملفات المرضى للإطمئنان علي إلتزام الفريق الطبي بتقديم الخدمة الطبية للمرضي وتأكد من عدم شراء المريض أى أدوية من الخارج.
و أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أنه تلاحظ خلال الزيارة، التزام كامل فريق التمريض بعملهم بصورة جيدة، لذا تم التوجيه بتكريم فريق التمريض لإلتزامهم و أدائهم لعملهم، ومقدماً التهنئة للفريق الطبي والفريق المعاون بمناسبة عيد الفطر المبارك.
و أضاف تاواضروس، بأن الجولات مستمرة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا ، بضرورة المتابعة المستمرة والتقييم للمنشآت الطبية للوقوف على سير العمل بها.