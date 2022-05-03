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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير صحة قنا يوجه بنقل أطباء متغيبين عن العمل بمستشفى أبوتشت المركزي|صور

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بـ قنا

 

 

وجه الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بنقل كل من تغيب أو ترك العمل من الأطقم الطبية النوباتجية بمستشفى أبوتشت المركزى، تبين تغيبهم عن النوباتجية المقررة لهم بالمستشفى.

 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة ، أجراها وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، مساء اليوم الاثنين، بمستشفي أبوتشت المركزى، في أول أيام عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها جابر سيف النصر، مدير التفتيش المالى والإدارى بالمديرية.

 

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و تفقد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، قسم الإستقبال وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، و إلتزام الفريق بمكافحة العدوى، كما تفقد الأجهزة الطبية، و وجه بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المعطل منها.
وتابع تاواضروس، زيارته للمستشفى بتفقد أقسام المستشفى و مراجعة ملفات المرضى للإطمئنان علي إلتزام الفريق الطبي بتقديم الخدمة الطبية للمرضي وتأكد من عدم شراء المريض أى أدوية من الخارج.

 

و أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أنه تلاحظ خلال الزيارة، التزام كامل فريق التمريض بعملهم بصورة جيدة، لذا تم التوجيه بتكريم فريق التمريض لإلتزامهم و أدائهم لعملهم، ومقدماً التهنئة للفريق الطبي والفريق المعاون بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

و أضاف تاواضروس، بأن الجولات مستمرة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا ، بضرورة المتابعة المستمرة والتقييم للمنشآت الطبية للوقوف على سير العمل بها.

 

جولة وكيل وزارة الصحة بـ قنا 
جولة وكيل وزارة الصحة بـ قنا 
جولة وكيل وزارة الصحة بـ قنا 
جولة وكيل وزارة الصحة بـ قنا 
جولة وكيل وزارة الصحة بـ قنا 
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