سيطرة على الوضع الوبائي| شاهد تراجع كبير في معدلات الإصابة بكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، إنه يوجد حاليا يوجد سيطرة كاملة على الموقف الوبائي في مصر رغم من وجود الوباء في العالم مثل الصين والولايات المتحدة وكندا وأوروبا مع تزايد إرتفاع الإصابات هناك .

وأضاف محمد عوض ، خلال لقائه في برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية ، أنه حتى الآن لم يعلن رسميا على مستوى العالم بإنتهاء الوباء رغم استمرار حركة الملاحة العالمية جويا وبحريا .

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية ، أنه لابد من تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكون الأشخاص دائما في حالة ترقب متمنين عدم ظهور مثل هذه الأوبئة مرة أخرى .

وأشار تاج الدين، إلى أن يصبح فيروس كورونا مرض متوطن يزداد انتشاره في بعض الفصول أو ببعض الأماكن ، وقد تم التعامل معهم من قبل في 2003 و2014 ، لأن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي غالبا ما تصبح متوطنة، لكن تقل شراستها مع التزايد في نسبة اللقاحات والتطعيمات فهي تلعب دور رئيسي للوقاية من الإصابة .