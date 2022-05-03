شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

تصدر مقطع فيديو وسائل التواصل الاجتماعي، في أوكرانيا وخارجها مؤخرًا، حيث رصد لحظة قيام عمال الطوارئ بإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف.

واستخدم عمال الطوارئ في بوروديانكا بـ أوكرانيا ، سلمًا جويًا للوصول إلى القطة العالقة في الطابق السابع من مبنى دمره القصف الروسي.

ووفقًا للتقارير، فقد تم تنظيم عملية الإنقاذ من قبل نشطاء Zoo Patrol بمساعدة معدات خاصة قدمتها خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.

ويظهر في المقطع الذي تم تداوله عبر الإنترنت عاملاً يضع القطة في سترته بعد إنقاذها بواسطة السلم الجوي.

وفي وقت لاحق، تم وضع الحيوان في قفص وإعطائه وعاء من الماء.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي تضج بالنداءات اليائسة لإنقاذ القطة وإعادتها إلى بر الأمان من الموقع المحفوف بالمخاطر في المبنى الشاهق الذي تعرض للقصف.