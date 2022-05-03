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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. شوقي لـ صدى البلد: خطوات جديدة للتطوير .. 171 دورة لمواجهة التطرف و575 للتحول الرقمي.. أبرز أنشطة الطلاب بالجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


معهد تيودور بلهارس يحصل على المركز 56 في تصنيف سيماجو لعام 2022

 

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. حنان خفاجي مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حول حصول المعهد على المركز 56 في مؤشر سيماجو (Scimago) الإسبانى للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، والأداء العلمي للمعهد خلال الفترة الماضية.


خطر على الحوامل.. القومي للبحوث يحذر من الإفراط في تناول كعك العيد


قال الدكتور أحمد محمد سعيد حسين، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية، عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية السابق، ورئيس قسم الصناعات الغذائية، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية السابق، إنه من أكثر الأضرار الصحية التي يسببها كعك العيد التلبك المعوي وعسر الهضم الناجم عن تناول كعك العيد بأنواعه المختلفة وبكميات كبيرة والذي يحتوي على كميات كبيرة جداً من الدهون والسكريات.

171 دورة لمواجهة التطرف و575 في التحول الرقمي..أبرز أنشطة «التعليم والطلاب» بالجامعات

 

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول الأنشطة التي نفذها قطاع التعليم والطلاب بالجامعات المصرية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.


تعليمات رسمية.. وزير التعليم لـ المديريات:واجهوا الغش في امتحانات التيرم الثاني بحزم


تلقى مديرو ووكلاء مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، ومديرو التعليم العام، والمراحل التعليمية تعليمات رسمية من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إدارة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية بصورة جيدة خالية من أي اخطاء.


القومي للبحوث: محاولات التخسيس السريعة بعد العيد نتائجها كارثية


قالت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الاطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث ، إنه لابد من وضع برنامج للأكل الصحي والمتوازن بعد عيد الفطر، والذي يتضمن وجبات يومية متنوعة ويحتوي على جميع العناصر الغذائية،  (الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون، الخضروات والفواكه).


شوقي لـ صدى البلد: نجهز خطوات جديدة لتطوير التعليم في الفترة المقبلة


أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه جار الآن الاستعداد لاتخاذ عدد من الخطوات لتطوير منظومة التعليم في الفترة المقبلة.


خبير تغذية بالقومي للبحوث: هناك بدائل صحية ولذيذة لحلوى العيد


قالت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث ، إن هناك بدائل صحية ولذيذة لحلويات العيد، مشيرة إلى أن حلويات العيد واهمها كعك العيد تعتبر من أطيب وألذ أنواع الحلويات، لكنها غنية بالدهون والسكريات وتختلف كمية السعرات الحرارية باختلاف كمية السمنة أو الزبد او الزيت التي تحتويه كل قطعة، وكذلك حجمها

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