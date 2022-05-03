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تعليم

خبير تغذية بالقومي للبحوث: هناك بدائل صحية ولذيذة لحلوى العيد

حلوى العيد
حلوى العيد

قالت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث ، إن هناك بدائل صحية ولذيذة لحلويات العيد، مشيرة إلى أن حلويات العيد واهمها كعك العيد تعتبر من أطيب وألذ أنواع الحلويات، لكنها غنية بالدهون والسكريات وتختلف كمية السعرات الحرارية باختلاف كمية السمنة أو الزبد او الزيت التي تحتويه كل قطعة، وكذلك حجمها.


وأضافت "مصطفى" إنه قد تتسبب في زيادة الوزن ، لذلك فيوجد بعض البدائل الصحية لحلويات العيد من بينها الفواكه المجففة: كالتمر والمشمش والأناناس والخوخ المجفف، المهلبية أو الأرز باللبن والكاستر: حيث تحتوي هذه الأطباق من الحلوى على البروتين والكالسيوم.

وينصح باستخدام الحليب القليل الدسم وإضافة كمية قليلة من السكر للمحافظة على الوزن ودرجات السكر بالدم، وسلطة الفواكه: تعتبر سلطة الفواكه بديل صحي لحلويات العيد، كونها تحتوي على الفيتامينات، المعادن والالياف الغذائية التي لا تتواجد بحلويات العيد.

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وتابعت: "كما ينصح بتحضير حلويات العيد في البيت وبذلك يمكن التحكم بالحجم وتقطيعها الى قطع صغيرة. 
حلويات صديقة لمريض السكري، وقد يعتقد الأغلب أن من يعاني من السكري قد يكون ممنوع من تناول الحلويات".

التعليم العالي الصناعات الغذائية القومي للبحوث السعرات الحرارية

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