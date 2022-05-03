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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زى النهاردة.. الزمالك يكتسح الهلال السوداني برباعية فى دورى الأبطال

صدى البلد

شهد يوم الجمعة الموافق 3 مايو عام 1985 اكتساح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق الهلال السوداني برباعية نظيفة.

وذلك تحت الاضواء الكاشفة لاستاد القاهره في ذهاب دور ال 16 لبطولة أبطال الدوري.

نصر ابراهيم والغاني ايمانويل كوارشي سجلا للفارس الأبيض الذي ارتدي الاخضر في الدقيقتين 21 و 36 من الشوط الاول.

ثم أضاف نصر ابراهيم هدفا ثانيا له في الدقيقه الاولي من الشوط الثاني قبل أن يختتم محمد حلمي الاهداف في الدقيقه الخامسه من نفس الشوط ليضع حامل اللقب قدما في دور الثمانية.

وكان الزمالك قد صعد إلى دور الستة عشر بعد إنسحاب فريق البحرية الصومالي في دور ال 32.

جاء تشكيل الفارس الأبيض على النحو التالي :

ناصر عبد اللطيف / محمد صلاح الدين / سعيد الجدي / هشام يكن / بدر حامد / محمد حلمي/ اشرف قاسم / نصر ابراهيم / جمال عبد الحميد / إيمانويل كوارشي / طارق يحيى.

الهلال السوداني محمد صلاح الزمالك السودان دوري الابطال استاد القاهرة

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