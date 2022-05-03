مصدر: محمد عواد لم يطلب الرحيل عن الزمالك

كشف مصدر مقرب من محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة حول طلب الحارس بالرحيل عن القلعة البيضاء في ظل عدم مشاركته في المباريات بصورة أساسية.

وشدد المصدر على أن محمد عواد لم يطلب الرحيل عن الزمالك كما تردد واللاعب مستمر لنهاية عقده مع الأبيض، ويركز في التدريبات كي يكون جاهزا للمشاركة في المباريات عندما يعتمد عليه الجهاز الفني.

وأوضح المصدر أن البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع عواد من قبل وأشاد بقدراته ووعده بالحصول على فرصته في الفترة المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 10 مايو الجاري.

وفاز الزمالك على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة.