ميار شريف تتأهل إلى الدور الثاني ببطولة سانت مالو للتنس

تأهلت البطلة المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني "16" ببطولة سانت مالو لسيدات التنس.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 61 عالميا، على اليابانية ماي هونتاما، المصنفة رقم 130 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-3 و3-6 و6-3 أمس الثلاثاء بالدور الأول "32".

ومن المقرر أن تواجه ميار اليوم الأربعاء بالدور المقبل الأمريكية بيرناردا بيرا، المصنفة رقم 100 على مستوى العالم.

وفي منافسات زوجي السيدات، تغلبت ميار رفقة نظيرتها البرازيلية مايا حداد على ثنائي من كندا وبولندا بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-5.

وتواجه ميار رفقة نظيرتها البرازيلية غدًا الخميس بالدور الربع نهائي ثنائي من روسيا.

تقام البطولة بفرنسا خلال الفترة من 1 وحتى 8 مايو الجاري.