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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيمري: أظهرنا قوة فياريال .. وليفربول يستحق التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

ايمري
ايمري

أكد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي فياريال الإسباني، أن فريقه أظهر قوته أمام الريدز، مشيراً إلى أن ليفربول يستحق التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع فريق فياريال بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة من ليفربول الإنجليزي بنتيجة 5/2 بمجموع المباراتين ذهاباَ وإياباً.

وقال إيمري في تصريحات عبر شبكة بي بي سي العالمية عبر نهاية المباراة: “عندما تضيع اللحظة يكون حزينًا للجميع، لا يمكننا أن نكون سعداء بسبب الطريقة التي قدمنا ​​بها مباريات جيدة، ومعارك جيدة ضد يوفنتوس وبايرن ميونخ ثم بعض التميز ضد ليفربول”.

وتابع: “ليفربول يستحق اللعب في النهائي، في الشوط الأول الليلة أظهرنا للجميع أننا فريق قوي وجيد أيضًا ويمكن أن نحظى بفرص أيضًا، لكن الفارق في المباراتين كان معهم”.

واضاف: “كنا بحاجة إلى أن نكون على الكرة أكثر، كنا بحاجة للسيطرة والاستحواذ، لكن في الشوط الثاني لم تكن لدينا القدرة على الرد على ليفربول الرائع حقًا”.

وأختتم : “على الرغم من عدم الفوز والوصول إلى أقصى نهاية في البطولة، يجب أن نواصل السير على هذا الطريق الذي نسير فيه”.

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