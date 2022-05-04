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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

18 مليون دولار.. حجم صادرات زيوت الطعام من القاهرة لغزة خلال 2021|تفاصيل

صدى البلد

بلغت صادرات مصر من زيوت الطعام للسوق الفلسطينى نحو 18 مليون دولار مسحوذة على نسبة  11.9% من صادرات القطاع خلال 2021 ،  تلتها صادرات البسكويت ومنتجات الحبوب المصنعة مستحوذة على 9.9% بما قيمته 15 مليون دولار، ثم صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن بما قيمته 14 مليون دولار.

واضاف تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه إلى أن تلك المنتجات من أهم 10 سلع غذائية مصرية مصدرة لدول فلسطين مستحوذة على  70.7% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 106.7 مليون دولار، حيث بلغت صادرات مصر من الأجبان إلى فلسطين ما قيمته 11 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر لفلسطين من دهون نباتية ومرجرين بقيمة 8 ملايين دولار، وبطاطس مصنعة شيبس بقيمة 13 ملايين دولار، وعصائر الفاكهة بقيمة 8 ملايين دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة نحو 2.2 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان نحو 7 ملايين دولار، وسكر نحو 6.5 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها 6.2 مليون دولار.

وسجلت صادرات الشيكولاتة من مصر إلى فلسطين نحو 6 ملايين دولار، وخضار مجمد نحو 5.5 مليون دولار، وزيتون مخلل ومصنع نحو 4.4 مليون دولار، وصادرات بن مصنع نحو 3.7 مليون دولار، وتبغ مصنع نحو 1.7 مليون دولار، وصادرات محضرات خضر نحو 3.4 مليون دولار

 وصادرات صلصة طماطم نحو 2.6 مليون دولار.وبلغت صادرات الحساء ومرق نحو 1.5 مليون دولار، وطحينة وحلاوة نحو 1.3 مليون دولار، وحلوى جافة نحو 1.2 مليون دولار، وبطاطس مجمدة نحو 1.2 مليون دولار، ومربى نحو مليون دولار.

بطاطس صادرات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية المجلس التصديرى التصديري للصناعات الغذائية صلصة طماطم زيوت الطعام

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