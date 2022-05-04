المغرب.. إصابة 13 مواطنًا في حادث سير بإقليم سيدي بنور وسط المملكة

أصيب 13 مغربيا، في حادثة سير وقع أمس الثلاثاء، بالطريق الوطنية رقم 1 (زاوية سيدي اسماعيل) بإقليم سيدي بنور جنوب مدينة الدار البيضاء.

ووفقا لبلاغ القيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة الدار البيضاء -سطات، فإن إصابات10 من المعنيين بليغة، وأن الحادث استوجب تعبئة ثلاث سيارات اسعاف لنقل المصابين نحو المستشفى المحلي بالزمامزة.

وأشار البلاغ الى أن الحادثة، ناجم عن اصطدام ثلاث عربات، على الطريق الوطنية رقم 1 بإقليم سيدي بنور.

يذكر أن المحاور الطرقية المغربية ، تعرف ازدحاماً كبيراً هذه الأيام ، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، حيث تفضل العديد من الأسر المغربية، قضاء المناسبة في أحضان العائلة الكبيرة وفي مناطقهم الاصلية.