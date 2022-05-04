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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديوجراف.. مكعب أسود غامض يخرج من الشمس يثير حيرة العلماء.. فما القصة؟

مكعبات شمسية
مكعبات شمسية

تم رصد مكعب أسود غامض يخرج من الشمس لفترة وجيزة أمام الكاميرا الحية قبل أن تواجه وكالة ناسا خللا في الكاميرا وموقعها، ما دفع الباحثين والراصدين إلى الحيرة من أمرهم. 

مكعبات الشمس

ورصدت لقطات من المرصد الشمسي والهيليوسفير، وهو مشروع للتعاون الدولي بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ، ظهور جسم صغير على شكل مكعب في الركن السفلي الأيمن من الشمس لمدة ثانيتين تقريبًا.

وانتهي المشهد بـ نهاية مفاجئة وتحولت الشاشة إلى اللون الأسود، حيث رأى الراصدون المكعب يخرج من الشمس وبعد ذلك مباشرة، وقع خلل كبير بالكاميرا الحية ولقطات البث المباشر، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وللمزيد حول الظواهر الكونية التي رصدتها محطة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة soho  فيما يخص الشمس شاهد الفيديوجراف التالي: 

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