أجهزة القاهرة تتعامل مع سقوط شجرة في شارع رئيسي بالمعادي.. صور

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة استعادة المظهر الحضاري لشوارع المنطقة الجنوبية واستمرار التواجد الميداني و تكثيف حملات النظافة خلال أيام عيد الفطر المبارك طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

و قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بالانتهاء من رفع المخلفات الناتجة عن سقوط شجرة بشارع ٢٥٣ دون وقوع أي اضرار وتم رفع المخلفات الناجمة عنها وفتح الطريق امام حركة المارة والسيارات .

وكثفت الأجهزة التنفيذية جهودها المبذولة لرفع كفاءة النظافة بنطاق حي المعادي لاستعادة المظهر الحضارى بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئي وإدارة المتابعة الميدانية بالحي بأعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة والاتربة بشارع القنال ومربع شارع ٩ ومربع السرايات وشارع عبد المنعم رياض وشارع ٧٧ وتجريد ورفع مخلفات القمامة والاتربة بشارع الكورنيش من اكاديمية السادات حتى المحكمة الدستورية و بشارع ٨٧ تقاطع شارع ١٣ وبجوار مدرسة الشروق بدجلة و بشارع المزرعة وشارع ٢١٦ و ميدان المحطة و شارع ٥ بجوار المعهد الأزهري و امام مسجد الفاروق و شارع ٢٥٠ ورفع مخلفات القمامة والاتربة اسفل كوبرى العجل و شارع ٥٧ تقاطع ١٤ مكرر وجاري المتابعة بنطاق الحى .

وقامت الإدارات التنفيذية بحي دار السلام بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة بحمله تضمنت نظافة ورفع المخلفات وتجريد تراكمات كورنيش النيل و شارع الفيوم واعلي كوبري دار السلام ومناوله ٩٦ شارع مصر حلوان الزراعي و ارض البطاريات مع الاستمرار بعمل حملات مكثفه دوريه لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي .

وفي نفس السياق تابعت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين جهودها المبذولة لرفع كافة المخلفات والقمامة شملت شارع شرق وغرب السكة الحديد وشارع الميثاق أمام مساكن الأوقاف ونفق العدوي بمنطقة بير ام سلطان ومن داخل وخارج عمارات تحيا مصر بطريق الخيالة و شارع مجمع المدارس وشارع المدابغ بمنطقة عزبة النصر .

واستكمالا لجهود أعمال النظافة في ضوء المتابعة الميدانية والعمل على رفع مخلفات القمامة بصفة مستمرة على مدار الثلاث ورديات ، تم رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق حي السيدة زينب من شارع أمين سامى و شارع بورسعيد و ميدان السيدة زينب وشارع خيرت و شارع منصور ومحيط ضريح سعد زغلول و شارع حلوان وجارى الاستمرار فى رفع المخلفات على مدار اليوم.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بحملة نظافة شاملة تضمنت شوارع صلاح سالم ، وحسن الانور وشارع جامع عمرو بن العاص وميدان حسن الانور ومداخل ارض الجمعية مع استكمال رفع كفاءة شوارع الحى بالكامل وذلك استكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي يقوم بها الحي برفع تجمعات القمامة والمخلفات المتراكمة من الشوارع أولا بأول، حفاظا على المظهر العام من خلال استمرار تكثيف العمل على مدار اليوم وتكثيف حملات النظافة للعمل على تقديم أفضل الخدمات ،حرصاً على صحة وسلامة المواطنين .

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