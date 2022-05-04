الرئاسة الأوكرانية : القوات الروسية دخلت مصنع آزوفستال بـ ماريوبول

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن دخول القوات الروسية مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، فاديم بويتشينكو، اليوم الأربعاء، إن قتالا عنيفا يدور في مصنع "أزوفستال" الذي يتحصن فيه آخر المدافعين عن المدينة وبعض المدنيين.

وقال بويتشينكو، إن الاتصال انقطع مع المقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا في "أزوفستال"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 30 طفلا من بين من ينتظرون الإجلاء من المكان.

تأتي تصريحات رئيس البلدية الأوكراني بعد نفي روسي للهجوم على"أزوفستال"، الذي يشكل آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في المدينة الساحلية المطلة على بحر أوزوف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، أن روسيا تستعد لإقامة عرض في ماريوبول بمناسبة يوم النصر.

