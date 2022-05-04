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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الأوكرانية : القوات الروسية دخلت مصنع آزوفستال بـ ماريوبول

مصنع آزوفستال
مصنع آزوفستال

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن دخول القوات الروسية مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، فاديم بويتشينكو، اليوم الأربعاء، إن قتالا عنيفا يدور في مصنع "أزوفستال" الذي يتحصن فيه آخر المدافعين عن المدينة وبعض المدنيين.

وقال بويتشينكو، إن الاتصال انقطع مع المقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا في "أزوفستال"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 30 طفلا من بين من ينتظرون الإجلاء من المكان.

تأتي تصريحات رئيس البلدية الأوكراني بعد نفي روسي للهجوم على"أزوفستال"، الذي يشكل آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في المدينة الساحلية المطلة على بحر أوزوف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، أن  روسيا تستعد لإقامة عرض في ماريوبول بمناسبة يوم النصر.
 

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