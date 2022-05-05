الأعلى منذ 40 عاما.. ماجد سعد: التضخم سجل 7.3٪ بـ ألمانيا

قال ماجد سعد رئيس المنظمة الألمانية المصرية، إن هناك أزمة تضخم عالمية، تؤثر على عدد كبير من دول العالم، موضحًا أن التضخم فى ألمانيا وصل لـ 7.3%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بنشرة التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن التضخم الذى يحدث فى المانيا حاليًا، يعتبر أعلى تضخم وصلت له منذ 40 عام.

ولفت إلى أن السبب فى هذا التضخم يعود لـ زيادة أرتفاع أسعار الطاقة و الوقود، و الأسعار فى الفترة الأخيرة ترتفع، وما يحدث أمر مخيف.

وأشار إلى أن وزيرة الداخلية الألمانية طالبت المواطنين بتخزين المواد الغذائية و أدوات صحية، وأدوات إنارة، وذلك تحسبًا لحالة طوارئ، ستتعرض لها المانيا فى الفترة المقبلة.

وأوضح أن الداخلية تطالب بأن يكون هناك تخزين لـ المواد تكفى الاحتياجات لمدة 10 ايام، معلقًا :" كل واحد فى المانيا يجب أن يكون فى منزله تخزين يكفى احتياجات البيت لمدة 10 أيام، وهناك خوف فى الشارع".