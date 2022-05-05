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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في تصادم ملاكي وموتوسيكل بسوهاج

صدى البلد

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخران، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية، أعلى كوبري جرجا العلوي، دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا مفاده وقوع حادث تصادم أعلى كوبري جرجا العلوي، ووجود متوفيين ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (أحمد م أ س - 21 سنة- طالب- ويقيم دائرة محافظة قنا)، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو (حسن ع م - 16 سنة- طالب- ويقيم بناحية مركز العسيرات).

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ونتج عن الحادث وفاة كل من:"قائد الدراجة البخارية، ومصطفى أ م ع- 14 سنة- طالب- ويقيم بناحية مركز جرجا، من مستقلي الدراجة البخارية"، وإصابة كل من:"قائد السيارة- مصاب بإشتباه كسر بالكتف الأيمن- وعلي ع ج - 25 سنة- حاصل على ليسانس دراسات إسلامية - مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم- من مستقلي السيارة".

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جرجا العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال المصابين وكل من:"عبد الحميد م ع أ - 60 سنة- عامل- عم المتوفي الأول، ومحمود م ع- 40 سنة- سائق عم المتوفي الثاني- ويقيمان بذات الناحية"، افادوا بمضمون ما تقدم، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج كدمات كوبرى تصادم جرجا

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