مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثى تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادثى تصادم على الطريق الزراعى السريع بالقليوبية وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى بنها التعليمى وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من غرفة عمليات المحافظة بوقوع حادثى تصادم ووجود متوفى ومصابين على الطريق الزراعى االسريع وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة ان الحادث الاول وقع نتيجة تصادم سيارتين ملاكى على طريق مصر الاسكندرية الزراعي إتجاه القاهرة نزلة مفارق الزقازيق واسفر الحادث عن اصابة شخصين.

كما تبين ان الحادث الثانى تصادم دراجة بخارية " موتوسيكل " على الطريق الزراعى السريع إتجاه القاهره أمام مزلقان بلتان دائرة مركز طوخ واسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة اخر وتم نقلهم الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.