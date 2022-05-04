غرق طالب بنهر النيل في كفر شكر بالقليوبية خلال احتفالات العيد

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لانتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه عزبة الجندى التابعة لقرية اسنيت دائرة مركز كفر شكر خلال احتفالات العيد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بوجود غريق أمام عزبة الجندى التابعة لدائرة المركز.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين غرق شادى محمد صلاح، 15 سنة، وتكثف أجهزة الأمن بمعاونة قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثمان، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.