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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : تستهدف توريد 90 ألف طن قمح لزيادة التخزين بالصوامع

توريد القمح بصوامع
توريد القمح بصوامع القليوبية

شهدت صوامع وشون محافظة القليوبية اقبالا كبيرا من المزارعين لتوريد محصول القمح فى  ثالث أيام عيد الفطر المبارك. 

كما شهدت الصوامع تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة، والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة وضرورة توافر الأجولة، بالإضافة إلى استلام القمح المطابق للمواصفات القياسية حفاظًا على صحة المواطنين.


من جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إن هناك متابعة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لمزارع القمح والحقول والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أي عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.


وأوضح أن محافظة القليوبية تستهدف توريد 90 ألف طن بواقع 12 أردبًا للفدان، ومن المتوقع أن تزيد كمية التوريد عن المستهدف، وذلك بعد زيادة السعة التخزينية للصوامع والشون بالمحافظة إلى أكثر من 227 ألف طن.

واشار المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية ، أنه تم الانتهاء من حصاد 7650 فدانا من إجمالى 50 ألفا و150 فدانا مزروعة بالقمح على مستوى المحافظة.


وأشار إلى أنه من المقرر بدء أعمال الحصاد فى التزايد خلال الفترة المقبلة، كما بدأت عملية التوريد لصوامع المحافظة ونقاط التجميع حيث استقبلت الصوامع حتى الآن 3000 طن قمح من المزارعين، مضيفا أنه نظرا لاحتفالات عيد الفطر كان تم وقف التوريد خلال أول وثاني أيام العيد فقط ويتم العمل اليوم بشكل كبير.


وأضاف وكيل الوزارة، أن محافظة القليوبية أولت هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح باعتباره عاما استثنائيا، حيث كثفت المحافظة جهودها فيه بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

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