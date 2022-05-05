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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: قلقون من التجارب الصاروخية "الاستفزازية" لكوريا الشمالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الأربعاء عن قلقها إزاء التجارب الصاروخية ”الاستفزازية“ لكوريا الشمالية.

جاء ذلك تعليقا على إطلاق بيونج يانج، في وقت سابق من يوم الأربعاء، صاروخا أكدت سيول أنه بالستي، وذلك بعد أسبوع من وعد قطعه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، بتسريع تطوير الترسانة النووية لبلده.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إنه ”قلق للغاية إزاء هذه التجارب والطبيعة الاستفزازية لبرنامج الصواريخ البالستية“.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة دعت كوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المحادثات ”بدون شروط مسبقة“ وهي تعمل في الوقت نفسه على ”أن نكون مستعدين من أجل تحالفنا“ مع سيول وطوكيو.

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وجاء الاختبار الصاروخي الجديد لكوريا الشمالية، بينما تتوقع جارتها الجنوبية والولايات المتحدة، استئناف بيونج يانج تجاربها النووية التي توقفت في 2017.

وكان النظام الكوري الشمالي أوقف في مارس الماضي، قراره بتعليق تجاربه للصواريخ البالستية العابرة للقارات لمدة خمس سنوات، بإطلاق مقذوف يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة.

وتحدثت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان عن ”إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عند الساعة 12:03“ من مطار سونان شمال بيونج يانج.

وأضافت هيئة الأركان أن الصاروخ اجتاز مسافة 470 كيلومترا ووصل ارتفاعه إلى 780 كيلومترا قبل أن يسقط في بحر اليابان معتبرة هذا الإطلاق ”انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.

وأكد وزير الدولة الياباني لشؤون الدفاع ماكوتو أونيكي هذا المسار موضحا أن الصاروخ أنهى تحليقه ”خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان“.
 

الولايات المتحدة البنتاجون كوريا الشمالية كورية الجنوبية وزارة الدفاع الأمريكية الصواريخ البالستية بيونج يانج

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