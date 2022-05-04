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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق مقذوفا نحو بحر اليابان

كوريا الشمالية تطلق
كوريا الشمالية تطلق مقذوفا نحو بحر اليابان

قال جيش كوريا الجنوبية الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد نحو بحر اليابان "الساحل الشرقي".

فيما أكد خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا، حسب وكالة “رويترز”.

ومنذ مطلع العام، أجرت كوريا الشمالية أكثر من 10 تجارب صاروخية من بينها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في سابقة منذ عام 2017.

وفي وقت سابق، تعهد الزعيم كيم جونج أون بتسريع وتيرة تطوير الترسانة النووية لبلاده، خلال عرض عسكري تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة أخرى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن تصريحات كيم جاءت في العرض الذي جرى في أبريل، خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة لكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن كيم قوله "سنواصل اتخاذ الإجراءات لمواصلة تطوير القوات النووية لدولتنا بأسرع ما يمكن"، مضيفا أن القوات النووية لكوريا الشمالية يجب أن تكون مستعدة للانتشار في أي وقت.

وأكد أن المهمة الأساسية للقوة النووية لكوريا الشمالية هي الردع لمنع الحرب، لكن هذا قد لا يكون الاستخدام الوحيد إذا فرضت دول أخرى ظروفا غير مرغوب فيها.

وتابع كيم "إذا حاولت أي قوة التعدي على المصالح الأساسية لدولتنا، سيتعين على قواتنا النووية أن تنجز بشكل حاسم مهمتها الثانية غير المتوقعة".

على جانب آخر، قالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تود أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال شهر مايو الجاري، على فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صواريخ باليستية في الآونة الأخيرة.

ووزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الشهر الماضي يقترح حظر التبغ وخفض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية إلى النصف وإدراج جماعة التسلل الإلكتروني لازاروس في القائمة السوداء.

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