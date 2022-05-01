شاهد .. زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام النووي من جديد

عرضت فضائية " العربية " تقريرا للقطات من استعراض زعيم كوريا الشمالية بالستية عابرة للقارات في موكب مهيب من الأسلحة والدبابات .

وأظهرت اللقطات عشرات الألاف من الجنود يخطون بمشية عسكرية ؛ ليصبح هذا تكرار جديد باللجوء للسلاح النووي بشكل استباقي لمواجهة قوات " معادية " .

وأكد زعيم كوريا الشمالية مواصلة بلاده في تطوير الترسانات النووية ؛ حفاظا على أمن بلاده ، وأن بلاده قادره على أحتواء المحاولات الخطيرة والتهديدات بشكل استباقي .

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تمثل تهديدا للأمن العالمي، وذلك بعدما تعهد الزعيم كيم جونج أون بتسريع وتيرة تطوير الترسانة النووية لبلاده، خلال عرض عسكري تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة أخرى.