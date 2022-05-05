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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توم كروز يحضر العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick في سان دييجو

توم كروز في العرض
توم كروز في العرض الخاص لفيلم Top Gun: Maverick

حرص النجم العالمي توم كروز على حضور العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick الذي أقيم في سان دييجو بكاليفورنيا، قبل أيام من عرضه في مهرجان كان السينمائي الدولي. 

أقيم العرض العالمي الأول لفيلم Top Gun: Maverick على متن حاملة الطائرات البحرية الأمريكية يو إس إس ميدواي، التي رست في سان دييجو، وانتهز توم كروز الفرصة لقيادة طائرة هليكوبتر على سطح السفينة قبل أن يلتقط الصور. 

التقط توم كروز الصور مع أبطال فيلمه Top Gun: Maverick على السجادة الحمراء ومن بينهم جينيفر كونلي، مايلز تيلر، جون هام، وغيرهم. 

تلقى فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ردود فعل إيجابية وإشادات قوية أثناء عرضه في حدث cinema con المقام حاليا في لاس فيجاس قبل عرضه في مهرجان كان نهاية شهر مايو المقبل. 

كتب النقاد العديد من المراجعات الإيجابية بعد العرض المبكر لفيلم Top Gun: Maverick الذي كان على عكس ما كان يتوقعه الجميع.

تأخر عرض Top Gun: Maverick كثيرا بسب جائحة كورونا، مثل العديد من إنتاجات هوليوود، ولكن مع طرح الفيديو الدعائي له منذ أيام كان مبشرا. 

تقرر عرض فيلم Top Gun: Maverick الذي ينتظره الجميع وعلى رأسهم بطله توم كروز منذ فترة طويلة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. 

سيصدر فيلم Top Gun: Maverick يوم 27 مايو الجاري في أمريكا الشمالية، لكنه سيحصل على عرضه الخاص ضمن فعاليات مهرجان كان ومن المتوقع حضور أبطاله لفعاليات الحدث الفني الهام. 

تقام النسخة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما، بعدما نجح مهرجان برلين السينمائي الدولي في التغلب على التحديات واستطاع إقامة نسخته المنتهية منذ أيام.

عرضت أول أفلام سلسلة المهام المستحيلة أو Mission: Impossible عام 1996، بعد حوالي 10  سنوات من فيلمه الأسطوري Top Gun الذي قدم فيه شخصية مافريك الطيار الحربي الماهر الذي رغم ذلاته القانونية إلا أن موهبته كانت نافذة. 

حقق فيلم Top Gun نجاحا باهرا وقت طرحه عام 1986، ووصلت إيراداته إلى حوالي 357 مليون دولار رغم أن ميزانية إنتاجه لم تتعد 15 مليون دولار، ومازال مطلوبا للمشاهدة حتى اليوم بعدما أصبح متاحا على منصة نتفليكس لجميع المشتركين. 

وبعد حوالي 35 عاما من النجاح المتواصل لهذا الفيلم قرر توم كروز تصوير جزء ثاني منه باسم Top Gun: Maverick، ويقدم فيه شخصية مافريك الطيار بعدما تدرج في المناصب العليا داخل الجيش الأمريكي.

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