مستشار البنك الدولي السابق: الاقتصاد الأوروبي يعتبر قديما وعجوزا ويحتاج للمرونة

قال الدكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق، إن أوروبا الآن ما بين محاولة إيجاد هوية اقتصادية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ماكرون منذ حوالي عام أو عامين كان يدفع نحو قوة عسكرية أوروبية مختلفة عن الناتو.

وأضاف "صالح" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن التقارب الروسي الألماني الذي حدث فى العام السابق أزعج كثيرا الولايات المتحدة، وذلك فى إعتقاده أحد أسباب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع أن الاقتصاد الأوروبي يعتبر إقتصادا قديما وعجوزا، لافتا إلى أنه ثقيل وليس مرنا بالشكل الكبير، حيث أن هناك حجم بطالة كبير كما أن الضرائب كبيرة، وتلك الأعباء تثقل كثيرا الشركات والإقتصاد الأوروبي.

وأشار إلى أن لكل أزمة مستفيدين، حيث أنه خلال أزمة كورونا فوجئ العالم بزيادة الصادرات الصينية الضعف وإنخفاض عجز الموازنة الأمريكي، نتيجة الأعباء الإجتماعية والصدام السياسي هناك، بعكس الصين بإعتبارها دولة مركزية ولديها مرونة اقتصادية.