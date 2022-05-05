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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عامل سرق ذهب سيدة بالإكراه في القطامية

ضبط متهم
ضبط متهم

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس عامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة إحدى السيدات بالإكراه بالقطامية.

وكانت جهات التحقيق، قررت حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة إحدى السيدات بالإكراه بالقطامية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة إحدى السيدات بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) قررت بأنها لدى عودتها للشقة سكنها تلاحظ لها إنقطاع التيار الكهربائى ولدى قيامها بالإضاءة من خلال هاتفها المحمول ، تلاحظ لها وجود شخص يقف خلف باب إحدى الغرف وقام بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام ماسورة حديدية ولاذ بالفرار ، نتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعى بالرأس وكدمات باليد.
عقب ذلك إكتشفت سرقة (هاتف محمول – مبلغ مالى –  مشغولات ذهبية) من داخل الشقة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات  ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "فنى تبريد" "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته "سلاح أبيض".

وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالى ، وأقر بعدم قيامه بسرقة مبالغ مالية.

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة ، وأقرت بأنها عثرت على المبلغ المالى عقب قيامها بالبلاغ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة رجال المباحث السرقة سرقة هاتف حبس عامل مشغولات ذهبية

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