من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

«لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، حبة صبر حبة حماس، يبقى الحلم صورة وصوت».. أغنية رددها الكينج محمد منير، تبث العزيمة في نفوس الشباب، وتنطبق على الممثل عمرو القاضي، الذي ظهر كصديق للبطل أحمد الفيشاوي في فيلم "الحاسة السابعة" بشخصية "علي" عام 2005، ولم يتوقع أحد أن يخطف أنظارهم بعد مرور 17 عامًا بظهوره في أحد أضخم أعمال العام وهو مسلسل مارفل الأخير Moon Knight.

لكل مجتهد نصيب

ظهر عمرو القاضي في أحد مشاهد الحلقة الثالثة، كبائع "عرق سوس"، الذي يطلب البطل مساعدته في العثور على "سنفو"، وتزامن عرض المسلسل في شهر رمضان مع عرض مسلسل "الاختيار 3"، الذي شارك فيه، ليشيد الجمهور بأدائه لشخصية الارهابي "أبو أنس".

وقال القاضي: رشحني الكاستنج دايركتور للمسلسل، لكنه أكد لي أنه لن يكون دورًا في حجم الأدوار التي اعتدت عليها في العالم العربي، إلا أني لم أتردد للحظة، لأنه عمل هوليوودي، مضيفا: "بمجرد أن أبديت موافقتي أرسلوا لي مشهدًا وطلبوا مواصفات معينة في الأداء، وأرسلت لهم مقطع فيديو مصور، ولم أكن أعلم شيء عن قصة Moon Knight أو علاقته بمصر".

وتابع عمرو: "علمت بعد شهر أن المنتج كان يحاول التواصل معي منذ فترة ولم يجدني، وظللنا على تواصل على مدار شهرين، واتفقنا على الملابس والاكسسوارات والاتفقات المادية والسفر، وكانت أكبر تجربة مهنية في حياتي، أرسلت واستقبلت خلالها هذا الكم من رسائل البريد الالكتروني، كل خطوة معهم تتطلب ايميل".

المصريين يغزون هوليوود

لم يخفي القاضي بالطبع سعادته بالتجربة وإنبهاره بالإنتاج الضخم وما حققه المخرج محمد دياب في المسلسل، قائلا: "سررت بالتعاون مع أوسكار أيزاك، وإيثان هوك، لأنهما شخصان جميلان وبسيطان، وسررت أننا كمصريين أثبتنا وجودنا في هوليوود، ولم يكن هناك أي تفرقة بين الممثلين، فالجميع يعامل بنفس الطريقة، وجميعنا وجهنا نصائح لبعضنا".

حلم العالمية

فتح هذا المشهد الذي لا يتجاوز دقيقة، عدة أبواب لعمرو القاضي، فلم يقتصر العائد على رد فعل إيجابي فقط، بل حصل على فرص عمل في هوليوود ومع نجوم كبار أيضًا، وهو ما كشفه قائلا: "عندما عرضت الحلقة الثالثة، كان رد الفعل هائل وتواصلت معي شركة إنتاج فرنسية بخصوص أحد الأعمال، وتجري المفاوضات حاليًا، كما أن هناك مفاوضات حول الموسم الثاني، وقال لي المخرج محمد دياب إن الشركة تود استمرار شخصيتي في المسلسل".

‎العمل مع ليوناردو ديكابريو

وكشف عمرو عن تلقيه عرضا أمام 3 من عمالقة هوليوود، قائلا: “تلقيت ترشيحا للعمل مع ليوناردو ديكابريو، وروبرت دي نيرو، في فيلم مقبل من إخراج مارتن سكورسيزي، وجاء العرض أثناء تصويري لـMoon Knight”.

وأضاف: "تواصل معي منتج وكاستنج دايركتور، وبالطبع وافقت لأن سكورسيزي أحد أهم المخرجين في العالم، والعمل معه قد يكون نقطة هامة جدًا في تاريخي وأنتظر منهم الرد".

أبو أنس الإرهابي في الإختيار

وتحدث القاضي عن مشاركته في مسلسل "الاختيار 3"، بدور "أبو أنس" الارهابي، قائلا: " عندما قرأت نص الاختيار 3، لم أعرف الكثير عن شخصية "أبو أنس"، فمساحة دوري لم تكن كبيرة، ولم تستمر طوال الحلقات، لكنني تخيلت ملامح الشخصية في خيالي، رأيتها أنسب لرجل "بوكر فيس"، أي بوجه خالي من التعبيرات، بدلأ من الشكل التقليدي للإرهابي الذي يصرخ ويبدوا عابسا طوال الوقت".