عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

صدى البلد

«لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، حبة صبر حبة حماس، يبقى الحلم صورة وصوت».. أغنية رددها الكينج محمد منير، تبث العزيمة في نفوس الشباب، وتنطبق على الممثل عمرو القاضي، الذي ظهر كصديق للبطل أحمد الفيشاوي في فيلم "الحاسة السابعة" بشخصية "علي" عام 2005، ولم يتوقع أحد أن يخطف أنظارهم بعد مرور 17 عامًا بظهوره في أحد أضخم أعمال العام وهو مسلسل مارفل الأخير Moon Knight.

txt

عمرو القاضي بائع تمر هندي في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

txt

عمرو القاضي لـ صدى البلد: المشاركة في الاختيار شرف لأي فنان

لكل مجتهد نصيب

ظهر عمرو القاضي في أحد مشاهد الحلقة الثالثة، كبائع "عرق سوس"، الذي يطلب البطل مساعدته في العثور على "سنفو"، وتزامن عرض المسلسل في شهر رمضان مع عرض مسلسل "الاختيار 3"، الذي شارك فيه، ليشيد الجمهور بأدائه لشخصية الارهابي "أبو أنس".

وقال القاضي: رشحني الكاستنج دايركتور للمسلسل، لكنه أكد لي أنه لن يكون دورًا في حجم الأدوار التي اعتدت عليها في العالم العربي، إلا أني لم أتردد للحظة، لأنه عمل هوليوودي، مضيفا: "بمجرد أن أبديت موافقتي أرسلوا لي مشهدًا وطلبوا مواصفات معينة في الأداء، وأرسلت لهم مقطع فيديو مصور، ولم أكن أعلم شيء عن قصة Moon Knight أو علاقته بمصر".

وتابع عمرو: "علمت بعد شهر أن المنتج كان يحاول التواصل معي منذ فترة ولم يجدني، وظللنا على تواصل على مدار شهرين، واتفقنا على الملابس والاكسسوارات والاتفقات المادية والسفر، وكانت أكبر تجربة مهنية في حياتي، أرسلت واستقبلت خلالها هذا الكم من رسائل البريد الالكتروني، كل خطوة معهم تتطلب ايميل".

المصريين يغزون هوليوود

لم يخفي القاضي بالطبع سعادته بالتجربة وإنبهاره بالإنتاج الضخم وما حققه المخرج محمد دياب في المسلسل، قائلا: "سررت بالتعاون مع أوسكار أيزاك، وإيثان هوك، لأنهما شخصان جميلان وبسيطان، وسررت أننا كمصريين أثبتنا وجودنا في هوليوود، ولم يكن هناك أي تفرقة بين الممثلين، فالجميع يعامل بنفس الطريقة، وجميعنا وجهنا نصائح لبعضنا".

حلم العالمية

فتح هذا المشهد الذي لا يتجاوز دقيقة، عدة أبواب لعمرو القاضي، فلم يقتصر العائد على رد فعل إيجابي فقط، بل حصل على فرص عمل في هوليوود ومع نجوم كبار أيضًا، وهو ما كشفه قائلا: "عندما عرضت الحلقة الثالثة، كان رد الفعل هائل وتواصلت معي شركة إنتاج فرنسية بخصوص أحد الأعمال، وتجري المفاوضات حاليًا، كما أن هناك مفاوضات حول الموسم الثاني، وقال لي المخرج محمد دياب إن الشركة تود استمرار شخصيتي في المسلسل".

‎العمل مع ليوناردو ديكابريو

وكشف عمرو عن تلقيه عرضا أمام 3 من عمالقة هوليوود، قائلا: “تلقيت ترشيحا للعمل مع ليوناردو ديكابريو، وروبرت دي نيرو، في فيلم مقبل من إخراج مارتن سكورسيزي، وجاء العرض أثناء تصويري لـMoon Knight”.

وأضاف: "تواصل معي منتج وكاستنج دايركتور، وبالطبع وافقت لأن سكورسيزي أحد أهم المخرجين في العالم، والعمل معه قد يكون نقطة هامة جدًا في تاريخي وأنتظر منهم الرد".

أبو أنس الإرهابي في الإختيار

وتحدث القاضي عن مشاركته في مسلسل "الاختيار 3"، بدور "أبو أنس" الارهابي، قائلا: " عندما قرأت نص الاختيار 3، لم أعرف الكثير عن شخصية "أبو أنس"، فمساحة دوري لم تكن كبيرة، ولم تستمر طوال الحلقات، لكنني تخيلت ملامح الشخصية في خيالي، رأيتها أنسب لرجل "بوكر فيس"، أي بوجه خالي من التعبيرات، بدلأ من الشكل التقليدي للإرهابي الذي يصرخ ويبدوا عابسا طوال الوقت".

الحاسة السابعة هوليوود عمرو القاضي ليوناردو ديكابريو Moon Knight

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

أذكار ليلة الجمعة الأولى من شوال.. 5 كلمات تعادل أجر الصالحين

بايدن وشولتز.. اتفاق على عدم الاعتراف بمكاسب روسيا في حرب أوكرانيا

منفذ خدع سينمائية: هناك فنانين وشها بيصفر خلال استخدام فيوزات الدم

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أضعاف البيانات الرسمية.. الصحة العالمية: وفيات كورونا تجاوزت 15 مليون حالة

انكماش وارتفاع للفائدة.. المشاكل الاقتصادية تزداد بالعالم والفيدرالي الأمريكي يخطط لزيادة مرتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

رئيس هيئة قناة السويس: بدء استزراع ١١ مليون زريعة جمبري الأسبوع المقبل

فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ