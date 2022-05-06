قتال عنيف في آخر المعاقل الأوكرانية بمجمع آزوفستال.. فيديو

عرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو يظهر فيه، قتال عنيف في آخر المعاقل الأوكرانية بمجمع "آزوفستال".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة قدمت المعلومات الاستخبارية التي ساعدت أوكرانيا على إغراق موسكفا، سفينة الصواريخ الروسية الرئيسية في البحر الأسود.

وقال مسئولون لم تُكشف هويتهم إن أوكرانيا سألت الولايات المتحدة عن سفينة تبحر إلى الجنوب من أوديسا، فقالت الولايات المتحدة إن السفينة هي الطراد موسكفا وساعدت في تأكيد موقعها. ثم ضربتها أوكرانيا بصاروخين.

ولم يعلّق البنتاجون على هذه التقارير الإعلامية. لكن متحدثاً باسمه قال إن الولايات المتحدة أعطت معلومات استخبارية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

ونقلت التقارير الإعلامية عن المسؤولين الأمريكيين الذين لم تكشف هويتهم قولهم إنه لم يكن بعلمهم أن أوكرانيا ستستهدف موسكفا بعد مساعدتهم في تحديد موقعها.