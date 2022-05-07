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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم السبت 7-5-2022.. ليفربول يواجه توتنهام والأهلي مع وفاق سطيف

محمد صلاح
محمد صلاح

تقام اليوم السبت 7 - 5 - 2022 العديد من المباريات البارزة بمختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ليفربول أمام توتنهام فى الدوري الإنجليزي إضافة إلى لقاء الأهلي مع وفاق سطيف فى دوري أبطال أفريقيا.

جدول مباريات اليوم 

جاءت مباريات اليوم السبت 7 - 5 - 2022 على النحو التالي: 

 

دوري أبطال إفريقيا

بيترو أتلتيكو vs الوداد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

الأهلي vs وفاق سطيف – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

 

الدوري الإنجليزي

تشيلسي vs وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاس vs واتفورد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

بيرنلي vs أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

برينتفورد vs ساوثهامتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2

برايتون vs مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول vs توتنهام – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
 

الدوري الإسباني

ريال مايوركا vs غرناطة – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD

أتلتيك بيلباو vs فالنسيا – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

سيلتا فيجو vs ديبورتيفو ألافيس – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

قاديش vs إلتشي – الساعة 6:30 مساء

ريال بيتيس vs برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
 

الدوري الإيطالي

تورينو vs نابولي – الساعة 3 عصرا

ساسولو vs أودينيزي – الساعة 6 مساء

لاتسيو vs سامبدوريا – الساعة 8:45 مساء
 

الدوري الألماني

جروتر فيورث vs بوروسيا دورتموند – الساعة 3:30 عصرا

كولن vs فولفسبورج – الساعة 3:30 عصرا

هوفنهايم vs باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرا

فرايبورج vs يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا

هيرتا برلين vs ماينز 05 – الساعة 6:30 مساء
 

الدوري التركي

سيفاس سبور vs قاسم باشا – الساعة 3 عصرا

فاتح قرا جمرك vs جوزتبه – الساعة 3 عصرا

إسطنبول باشاك شهير vs جالاتا سراي – الساعة 6 مساء

أضنة ديمرسبور vs ألانياسبور – الساعة 6 مساء

 

الدوري السعودي

ضمك vs الهلال – الساعة 6:10 مساء

الحزم vs الفيحاء – الساعة 6:20 مساء

الطائي vs  الرائد – الساعة 7:50 مساء

مباريات اليوم السبت 7 - 5 - 2022 دوري ابطال افريقيا الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الايطالي الدوري الألماني الدوري التركي الدوري السعودي ليفربول توتنهام الأهلى وفاق سطيف تشيلسي

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