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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتراجع 2%.. مصر صدرت مواد محجرية بقيمة 58 مليون دولار.. تفاصيل

صدى البلد

 تراجعت صادرات مصر من المواد المحجرية خلال شهري يناير وفبراير 2022 لتسجل 57 مليون دولار في مقابل 58 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بتراجع 2%.

وأضاف تقرير المجلس  التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحرارايات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان هناك نحو  65 دولة  استيرادية حصلت على صادرات مصر من المواد المحجرية خلال شهرى يناير وفبراير 2022. 

ولفت التقرير إلى أنه تم فتح أسواقا تصديرية جديدة أمام الصادرات المصرية من المحاجر  خخلال شهرى يناير وفبراير 2022،  حيث تم التصدير لنحو 6 دول استيرادية جديدة  وهى “اليمن، زامبيا روديسيا الشمالية، غينيا الاستوائية، مقدونيا، بريطانيا وشمال إيرلندا، أذربيجان”.

واستحوذت 11 دولة على 84,1% من صادرات المواد المحجرية والمعدنية المصرية بقيمة 47,954 مليون دولار في مقابل 39,5 مليون دولار بنمو 21,4%.

الصادرات المصرية صادرات مصر مواد البناء المجلس التصديرى المجلس التصديري لمواد البناء المواد المحجرية

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