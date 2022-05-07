مرشد سياحي يحمل سائحة على ظهره لإنقاذها بعد إصابتها بضربة شمس.. شاهد

تحدث محمد علم الدين، مرشد سياحي، عن تفاصيل حمله سائحة على ظهره لإنقاذها بعد إصابتها بضربة شمس، قائلا :" كنا في زيارة لمنطقة اسمها وادي السبوع في رحلة نيلية .. وكانت السائحة مع فريق زميل ليا لقتها واقعة على الأرض ومش قادرة تتحرك خالص .. واحنا مكنش عندنا شبكة

في المكان اللي كنا فيه عشان نتصل بإسعاف أو حاجة".



وتابع محمد علم الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمُذاع على فضائية " تن"، :" ومكنش في حل غير إن إحنا نشيلها .. وكانت درجة الحرارة وقتها 50 درجة وشلتها لحد المرسى النهري ".



وأكمل "علم الدين"، :" لما راحت المركب وقعدت في التكييف فاقت شوية والدكتور كشف عليها وخفت على بليل وبعد كده شكرتني واتصورت معايا وهى والمجموعة اللي كانوا معاها ".

