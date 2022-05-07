وزير الأوقاف: الدروس الدينية فى المساجد الكبرى ستعقد من الأحد للخميس

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن تفاصيل عودة فتح المساجد طوال اليوم مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا وشروط تنظيم الدروس الدينية ومقارئ القرآن.

وأوضح " جمعة " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الاولى ، أن الدروس الدينية فى المساجد الكبرى ومنها مساجد الإمام الحسين ، السيدة نفيسة ، السيدة زينب ستعقد فيها درسين هما درس العصر، العشاء.

وأضاف أنه وفقا للجدول المنظم لهذه الدروس بالمساجد الكبرى فإنه سيعقد من الأحد : الخميس درس العصر ومن الاحد : الأربعاء سيعقد درس العشاء .

وتابع وزير الأوقاف ، أن باقى المساجد سيكون فيها 3 دروس عصر و 3 دروس عشاء إضافة لدروس الواعظات بعد صلاة الظهر للسيدات ومقارئ تحفيظ للسيدات بعد صلاة الظهر .