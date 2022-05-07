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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق بأشجار النخيل في إدفو.. ومحافظ أسوان يتابع الجهود

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بأشجار النخيل بإدفو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود المبذولة والتدخل السريع لمواجهة الحريق الذى إندلع فى كرم النخيل بقرية الزنيقة التابعة لمركز إدفو ، ثم إمتد الحريق إلى أشجار المانجو وعدد من المنازل وأحواش الماشية .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى نشب فى حوالى 50 نخلة و 30 شجرة ، وعدد 3 منازل ، و 7 أحواش للماشية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح ، فيما أدى الحريق إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور .

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من جانبه، صرح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو ، بأن جهود السيطرة على الحريق الكبير إستمرت لأكثر من ٣ ساعات شاركت فيها 3 عربات مطافئ كبيرة ، وطلمبات وموتورات ضخ المياه ، بالإضافة إلى عدد من اللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران وإحتوائها .

ولفت إبراهيم سليمان، إلى المتابعة اللحظة من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق بإشراف من اللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن للمنطقة الشمالية ، بجانب القيادات المحلية والشرطية مدعمين بالمعدات والعربات ، وسط مشاركة واسعة من أهالى القرية .

وأوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان ، إلى إنتظام إمتحانات صفوف النقل والتي إنطلقت اليوم السبت الموافق ٧ مايو ، وتنتهى الخميس ١٢ مايو دون وجود أي شكاوى ، بينما تنطلق إمتحانات الشهادة الإعدادية السبت ١٤ مايو ، وتنتهى الخميس 19 مايو حيث يصل إجمالى عدد تلاميذ المرحلة الإبتدائية 99 ألف و 290 تلميذ وتلميذه منهم 36 ألف و 359 تلميذ وتلميذه مقيدين بالصف الرابع ، و 32 ألف و 599 تلميذ وتلميذه مقيدين بالصف الخامس ، بجانب 30 ألف و 332 تلميذ وتلميذه مقيدين بالصف السادس .

وأشار عبد الكريم لطفى إلى أنه يبلغ إجمالى أعداد طلاب المرحلة الإعدادية 86 ألف و 115 طالب وطالبة ، منهم 29 ألف و 267 طالب وطالبة بالصف الأول ، و 28 ألف و 423 طالب وطالبة بالصف الثانى ، و 28 ألف و 425 طالب وطالبة بالصف الثالث ، فى حين يبلغ إجمالى عدد طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام 12 ألف و 156 طالب وطالبة ، من بينهم 6250 طالب وطالبة بالصف الأول ، و 5906 طالب وطالبة بالصف الثانى .

السيطرة على حريق بأشجار النخيل بإدفو
السيطرة على حريق بأشجار النخيل بإدفو
السيطرة على حريق بأشجار النخيل بإدفو
السيطرة على حريق بأشجار النخيل بإدفو
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