وزير الشباب يتفقد فرع النادي بشيراتون ويطالب بسرعة الانتهاء من اللمسات النهائية

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، فرع نادي النادي بشيراتون لرصد معدل الإنجاز على مستوى الأعمال الإنشائية التى يشهدها النادى، وذلك برفقة مجلس أمناء النادى برئاسة الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي بالوزارة.

وتجول الوزير داخل المكونات الإنشائية، بفرع نادي النادي بشيراتون التي تضم مبنى إدارى مزود بصالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أولمبي، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحال تجارية.

جدد الدكتور أشرف صبحى تأكيده على أن سلسلة فروع نادي النادي تعتبر إضافةh كبيرة للبنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر ، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تطوراً ملحوظاً وقيمة تنافسية ستحققها فروع نادي النادي، بالسادس من اكتوبر، وشيراتون، والعاصمة الإدارية.

طالب الوزير بالانتهاء من كافة اللمسات النهائية بالمنشآت الشبابية والرياضية داخل فرع نادى النادى تمهيداً للافتتاح الفترة المقبلة ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على سرعة الانتهاء من كافة المرافق والمنشآت لاسيما المتعلقة بتقديم خدمات للجمهور.