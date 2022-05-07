الدوري الإنجليزي.. لوكاكو يقود تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي لمواجهة وولفرهامبتون، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ 36، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي لمواجهة وولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى : إدوارد ميندي

خط الدفاع : أزبيليكوتا - تياجو سيلفا - روديجر.

خط الوسط : رييس جيمس - كوفاسييتش - لوفيتس تشيك - ماركوس ألونسو.

خط الهجوم : بولسيتس - تيمو فيرنر - روميلو لوكاكو.

يذكر أن لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي، انتهى بتعادل تشيلسي وولفرهامبتون “سلبيا”.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد ولفرهامبتون في المركز الثامن بـ 49 نقطة.