خبير: رفع الفائدة الأمريكية يؤثر على سعر الدولار مصر

قال نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي، تعليقا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 0.5%، إن رفع سعر الفائدة في أمريكا يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه .



وأضاف نبيل زكي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مصر مستورد كبير ومع رفع سعر الفائدة الأمريكية سوف ترتفع أسعار ما نستورده بما يزيد من ارتفاع الأسعار في مصر وزيادة التضخم".

وأكمل نبيل زكي :" رفع أسعار الفائدة الأمريكية يؤدي إلى هروب الأموال الساخنة للخارج، والأموال الساخنة هي صناديق استثمار تبحث عن فرص الاستثمار قصيرة الأجل ".

وأكمل نبيل زكي :" هناك معدلات تضخم عالمية كبيرة في العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية “، مضيفا:” معدل التضخم في أمريكا وصل لـ 8.5 % ، ومتوقع أن يصل معدل التضخم في امريكا لاكثر من 10 % ".