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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم .. عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الفطر

بنوك
بنوك

تعود  البنوك المصرية  لعملها  اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 8-5-2022، عملها بعد انتهاء مهلة الإجازة الممنوحة للجهاز المصرفي من البنوك المركزي المصري.

وبنهاية إبريل الماضي قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك نظرا للاحتفال بعيد الفطر المبارك علي أن يتم العودة للعمل صباح الأحد الموافق 8 من مايو الجاري.

وتعود البنوك لمواعيد عملها التقليدية إلي ما قبل شهر رمضان المعظم بواقع 8 ساعات عمل بعد أن تم تقليصها لـ 3 ساعات ونصف الساعة خلال أيام الصيام.

ويبدأ العمل في البنوك في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا خلال مواعيد العمل الرسمية بالنسبة لموظفي البنوك، ومن الثامنة والنصف حتى الثالثة والنصف بالنسبة لتعامل الجمهور مع الفروع البنكية.
وحصلت البنوك على 9 أيام إجازة خلال فترة عيد الفطر المبارك ما في ذلك يومي العطلة الرسمية والمحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وكانت مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان من التاسعة صباحا حتي الثانية عشر  ظهرا بالنسبة للموظفين  بواقع 3 ساعات ونصف و من التاسعة والنصف حتي الثانية عشر بواقع 3 ساعات يوميا خلال أوقات العمل الرسمية.
 
 

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