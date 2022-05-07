الشهر العقاري : جيل الشباب الحالي محظوظ بالقانون الجديد ..فيديو

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري ، إن الجيل الحالي من الشباب محظوظ أن قانون 114 تم تعديله لمصلحتهم ، مؤكدا أن وزير العدل المستشار عمر مروان في كل لقاءاته يؤكد علي أهمية هذا المشروع وهو مشروع يشترك به جميع الوزرات .

واضاف جمال ياقوت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " ، إن القانون الجديد انهي جميع مشاكل الشهر العقاري المتعلقة بتسجيل أو بنقل الملكية العقارية ، مؤكدا أن القانون الجديد أتاح أجراء جميع عمليات تسجيل الشهر العقاري الكترونيا .

واوضح جمال ياقوت ، إن القانون الجديد ينهي الإجراءات تنتهي في 5 دقائق وبحد أدنى 500 جنيه لرسوم النموذج ، وتم توزيع 500 نموذج علي كافة مصالح الشهر العقاري للبدء بالعمل بالقانون الجديد وغرامة التزوير 50 الف جنية لمن يقدم مستندات مزورة وتم منحنا ضبطية قضائية للتعامل مع الملفات المزورة وها يحدث أيضا لأول مرة .