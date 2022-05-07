أحمد موسى: أنصح المواطنين بتسجيل عقاراتهم

علق الإعلامي أحمد موسى ، على بدء تسجيل العقارات في الشهر العقاري، وذلك بناء على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "وزير العدل قدم طلب تسجيل منزله في أول يوم لتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري بـ شبين القناطر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى : "أنصح كل المواطنين بتسجيل العقارات في الشهر العقاري والقانون يقم تسهيلات كثيرة للمواطنين، والمواطن سيقف أمام الشباك في الشهر العقاري 3 دقائق فقط ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن تفقد وزير العدل أول يوم لتسجيل العقارات في الشهر العقاري بـ شبين القناطر .

وقدم المستشار عمر مروان وزير العدل ، طلب تسجيل منزله فى أول يوم من تطبيق قانون الشهر العقارى الجديد، من داخل محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، والتى تعد مسقط رأسه.

فيما تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل ، محكمة شبين القناطر وأمر بأن تنتهي الإجراءات في خلال 5 دقائق ، معلنا انطلاق تسجيل العقارات بتعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة، وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية ، وتوقيع رئيس الجمهورية عليه فى مارس 2022.