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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوّث أيادي مرتكبيه.. سفير السعودية بالقاهرة يدين الهجوم الإرهابي على سيناء

سفير السعودية بالقاهرة
سفير السعودية بالقاهرة

أدان أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي الجبان، على غرب سيناء.

وقال السفير السعودي عبر تغريدة له على موقع تويتر:" لوث ايادي مرتكبيه قبل ان يزهق الارواح الطاهرة .. أسأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم جنة الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين، وأن يمن برحمته على المصابين بالشفاء العاجل".

وكانت أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة السعودية في بيان وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وتابع البيان " تتقدم المملكة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أعلن أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن المحاولة الإرهابية أسفرت عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

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