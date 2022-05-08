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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. وزارة المالية تطلق غداً أول مزاد لسندات الدرهم

الامارات
الامارات

يبدأ أول مزاد لإصدار سندات الخزينة الاتحادية المقوّمة بالدرهم الإماراتي، يوم غد الاثنين، 9 مايو 2022، ضمن برنامج إصدارات سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم، وفقاً للبيانات المعلنة حتى مطلع مايو الجاري.

ويشمل برنامج إصدار سندات الخزينة في الإمارات لعام 2022، 6 مزادات بقيمة 1.5 مليار درهم لكل مزاد، موزعاً على إصدارين لأجل عامين، أو 3 أعوام، أو 5 أعوام.

وتفصيلاً، يبدأ أول مزاد لبيع سندات الدرهم في 9 مايو 2022 بإجمالي 1.5 مليار درهم، موزعة على سندات لأجل عامين بنحو 750 مليون درهم، إضافة إلى سندات ب 750 مليون درهم لأجل 3 أعوام. وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

ويبدأ المزاد الثاني في 20 يونيو 2022 ويشمل سندات ب750 مليون درهم لأجل عامين، و750 مليون درهم لأجل 3 أعوام، ويليهما مزاد ثالث في 1 أغسطس 2022 بالقيمة نفسها.

كما ينطلق المزاد الرابع في 12 سبتمبر 2022، ويشمل بيع سندات لأجل عامين ب 750 مليون درهم، وسندات ب 750 مليون لأجل 5 أعوام. كما يشمل المزاد الخامس في شهر أكتوبر  2022، لكن من دون تحديد موعد اليوم، بيع سندات لأجل عامين ب 750 مليون درهم، ولأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم.

وينطلق المزاد السادس في 5 ديسمبر 2022، عبر بيع سندات ب 750 مليون درهم لأجل 3 أعوام، وسندات بقيمة 750 مليون درهم لأجل 5 أعوام.

وبذلك يكون إجمالي السندات المطروحة خلال المزادات المعلنة لعام 2022، 9 مليارات درهم، موزعة ما بين 3.75 مليار درهم لأجل عامين، و3.75 مليار درهم لأجل 3 أعوام، و1.5 مليار درهم لأجل 5 أعوام.

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