الإمارات.. وزارة المالية تطلق غداً أول مزاد لسندات الدرهم

يبدأ أول مزاد لإصدار سندات الخزينة الاتحادية المقوّمة بالدرهم الإماراتي، يوم غد الاثنين، 9 مايو 2022، ضمن برنامج إصدارات سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم، وفقاً للبيانات المعلنة حتى مطلع مايو الجاري.

ويشمل برنامج إصدار سندات الخزينة في الإمارات لعام 2022، 6 مزادات بقيمة 1.5 مليار درهم لكل مزاد، موزعاً على إصدارين لأجل عامين، أو 3 أعوام، أو 5 أعوام.

وتفصيلاً، يبدأ أول مزاد لبيع سندات الدرهم في 9 مايو 2022 بإجمالي 1.5 مليار درهم، موزعة على سندات لأجل عامين بنحو 750 مليون درهم، إضافة إلى سندات ب 750 مليون درهم لأجل 3 أعوام. وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

ويبدأ المزاد الثاني في 20 يونيو 2022 ويشمل سندات ب750 مليون درهم لأجل عامين، و750 مليون درهم لأجل 3 أعوام، ويليهما مزاد ثالث في 1 أغسطس 2022 بالقيمة نفسها.

كما ينطلق المزاد الرابع في 12 سبتمبر 2022، ويشمل بيع سندات لأجل عامين ب 750 مليون درهم، وسندات ب 750 مليون لأجل 5 أعوام. كما يشمل المزاد الخامس في شهر أكتوبر 2022، لكن من دون تحديد موعد اليوم، بيع سندات لأجل عامين ب 750 مليون درهم، ولأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم.

وينطلق المزاد السادس في 5 ديسمبر 2022، عبر بيع سندات ب 750 مليون درهم لأجل 3 أعوام، وسندات بقيمة 750 مليون درهم لأجل 5 أعوام.

وبذلك يكون إجمالي السندات المطروحة خلال المزادات المعلنة لعام 2022، 9 مليارات درهم، موزعة ما بين 3.75 مليار درهم لأجل عامين، و3.75 مليار درهم لأجل 3 أعوام، و1.5 مليار درهم لأجل 5 أعوام.