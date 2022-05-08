صحة النواب تطالب بزيادة مبلغ الـ35 مليون جنيه لبنوك الدم

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص قطاعات الصحة النفسية، والمؤسسة العلاجية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم، ووافقت عليها.



وطالب ممثلو وزارة الصحة بزيادة مبلغ 35 مليون جنيه لبنوك الدم فى الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين، فيما أكد ممثل أمانة الصحة النفسية موافقتهم على مشروع الموازنة كما هى.

و اكدت هالة عوض، مدير قطاع الموازنة بالمؤسسة العلاجية، إنهم ليس لديهم مطالب بشأن الموازنة، متابعة: "نحن هيئة اقتصادية يتم تمويلها تمويلا ذاتيا، وما يخصص والموارد تصرف على الهيئة، ويوجد توافق مع وزارة المالية".

وبلغ إجمالي المخصص لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم فى مشروع الموازنة للعام المالي 2022/2023، مبلغ 422 مليون و630 ألف جنيه، منها 219 مليون و453 ألف جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين.

كما بلغ إجمالي مشروع موازنة المؤسسة العلاجية مبلغ 812 مليون و913 ألف جنيه، منها 5 مليون و807 ألف للأجور، وبلغ إجمالى المقدر للمصروفات 632 مليون و747 ألف جنيه.