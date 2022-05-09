10 الاف جنيه ..زيادة في أسعار هيونداي I10 موديل 2022 |صور

ارتفعت اسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2022، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة قدرها 10 الاف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشهيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة.

اسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2022

مواصفات السيارة هيونداي I10 موديل 2022

زودت السيارة هيونداي I10 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران 117 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات.

اسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2022

ودعمت السيارة هيونداي I10 موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج الثبات الالكتروني، والتوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وثبت لمقاعد الاطفال، وخاصية التوزان عند المرتفعات، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي التحكم.

اسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2022

وترتكز السيارة هيونداي I10 موديل 2022 على جنوط 15 بوصة، وشبكة سوداء متعددة الفتحات الهوائية، مع اشارات ضوئية LED بالمرايات، بالاضافة إلى عدة تجهيزات داخلية منها شاشة ملونة قياسها 8 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وتظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية.

اسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى هيونداي I10 موديل 2022 بقيمة قدرها 275 ألف جنيه بدلاً من 265 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي I10 موديل 2022 بقيمة قدرها 285 ألف جنيه بدلاً من 275 ألف جنيه.