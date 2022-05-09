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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3 القابل للطي

تسريبات مصورة تكشف
تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3

كشفت تسريبات مصورة التصميم والمواصفات الرئيسية لهاتف Motorola Razr 3 القابل للطي والقادم من شركة موتورولا الأمريكية والمتوقع إطلاقه خلال الأشهر القليلة القادمة حيث تعتزم الشركة المنافسة مع هاتف Galaxy Z Flip 3 الذى تم إطلاقه من شركة سامسونج. 


 ومن المحتمل أن يتخطى سعر هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي سعر 1600 دولار أمريكي وهو سعر مرتفع مقارنة بسعر سابقه الذى صدر عام 2019 بسعر 1500 دولار ، حيث سيحتوى على تصميم مميز وتقنيات عالية .  

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وبحسب موقع Mobiles91  التقني فإن هاتف موتورولا Motorola Razr 3 سيأتي بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، وثقب صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

Leaked Motorola Razr 3 images reveal an upgraded camera and a boxier design - The Verge
تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3 

 

وسيقدم هاتف موتورولا Motorola Razr 3 ، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع عدسة فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل ، مع كاميرا أمامية دقة 32 ميجا بيكسل.  

Motorola Razr leaked renders reveal unannounced gold model
تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3 

 

وسيعمل هاتف موتورولا Motorola Razr 3  ، بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1من شركة كوالكوم الأمريكية ، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

Motorola Razr 3: Possible Specifications Of The Next Folding Model Leaked - Bullfrag
تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3 

 

وسيحتوي هاتف موتورولا Motorola Razr 3 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع منفذ USB-C ، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع نظام التشغيل أندرويد 12.
 

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