تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3 القابل للطي

كشفت تسريبات مصورة التصميم والمواصفات الرئيسية لهاتف Motorola Razr 3 القابل للطي والقادم من شركة موتورولا الأمريكية والمتوقع إطلاقه خلال الأشهر القليلة القادمة حيث تعتزم الشركة المنافسة مع هاتف Galaxy Z Flip 3 الذى تم إطلاقه من شركة سامسونج.



ومن المحتمل أن يتخطى سعر هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي سعر 1600 دولار أمريكي وهو سعر مرتفع مقارنة بسعر سابقه الذى صدر عام 2019 بسعر 1500 دولار ، حيث سيحتوى على تصميم مميز وتقنيات عالية .



وبحسب موقع Mobiles91 التقني فإن هاتف موتورولا Motorola Razr 3 سيأتي بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، وثقب صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3

وسيقدم هاتف موتورولا Motorola Razr 3 ، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع عدسة فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل ، مع كاميرا أمامية دقة 32 ميجا بيكسل.

تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3

وسيعمل هاتف موتورولا Motorola Razr 3 ، بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1من شركة كوالكوم الأمريكية ، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3

وسيحتوي هاتف موتورولا Motorola Razr 3 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع منفذ USB-C ، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع نظام التشغيل أندرويد 12.

